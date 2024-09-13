Ученые объяснили природу мощных вспышек на Солнце

Каждые 11 лет случается пик солнечной активности

Завораживающее зрелище могли наблюдать этой ночью жители нескольких регионов России. Красочные всполохи и переливы цвета на фоне тёмного неба. Полярное сияние, которое обычно бывает только на севере, увидели и в средних широтах. Природную аномалию вызвали мощные вспышки на Солнце.

Ночное световое шоу завораживает. Жительница Свердловской области снимала северное сияние до самого рассвета, поймав в кадр всполохи красного и зелёного - такие цвета в небе увидишь не часто!

Над домами Нижневартовска будто раскинулся магический сверкающий купол. Краски - неземной красоты. Удивительное природное явление наблюдали в Татарстане и Бурятии, Новокузнецке и Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге. Прежде всего, там, где было ясное небо и минимум городского освещения. У волшебства, конечно, есть научное объяснение: рост активности на солнце и, как следствие, мощная магнитная буря. Она началась накануне днем, и к вечеру достигла своего максимума.

"У нас есть мощная защита у Земли. Внутри находится вращающееся ядро. Это ядро генерирует мощное магнитное поле вокруг нашей планеты, которое является естественным экраном, который защищает нашу планету от солнечного вещества. Но это вещество, попадая в магнитное поле, может прорваться к полюсам, бить в земные полюса, ионизировать газы в верхних слоях атмосферы, что вызывает свечение. То, что мы называем полярное сияние", - рассказал Александр Перхняк, руководитель астрономического комплекса и обсерватории Московского планетария.

Учёные объясняют: вспышки на солнце происходят постоянно, а каждые 11 лет случается пик солнечной активности. Как раз сейчас мы за ним и наблюдаем. Вот так выглядят фейерверки на поверхности Солнца - их запечатлели астрофотографы с помощью специальных телескопов. Слабые и умеренные магнитные бури на Земле будут продолжаться до конца недели. Но увидеть северное сияние теперь можно только на кадрах тех, кто не спал этой ночью.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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