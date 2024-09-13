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ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО почти 17 тысяч боевиков

16:30
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Сбито 433 украинских беспилотника

Потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях в зоне СВО за неделю составили почти 17 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, крупные потери противник понес в зоне ответственности группировки ВС России "Юг" - там уничтожено более 4840 боевиков. Группировка "Север" ликвидировала до 3520 военнослужащих, "Запад" - свыше 3 620, "Центр" - до 3 670, "Восток" - до 820, "Днепр" - 490.

Силы противовоздушной обороны за неделю сбили 433 беспилотных летательных аппарата самолетного типа – 237 из них вне зоны СВО. Также уничтожено девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, 25 реактивных снарядов HIMARS производства США и 30 французских управляемых авиабомб "Hammer".

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