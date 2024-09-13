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Мэр Москвы: Нацпроект помог компаниям увеличить производительность труда на 40%

16:33
  • пятница
  • 13 сентября 2024

План Москвы по привлечению столичных компаний в нацпроект до 2024 года выполнен

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о реализации нацпроекта "Производительность труда" в Москве. По его словам, участниками нацпроекта стали почти 420 компаний.

"Под руководством экспертов компании смогли оптимизировать производственные процессы, научились более рационально использовать ресурсы и рабочее пространство, обучили персонал бережливым технологиям", - говорится в сообщении.

Как отмечается, организации смогли значительно улучшить свои показатели. Так, средний рост производительности труда составил 40 процентов.

"План Москвы по привлечению столичных компаний в нацпроект до 2024 года выполнен. Мы продолжим повышать производительность труда на предприятиях в рамках нового указа Президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что московские НКО оказывают помощь тысячам жителей приграничных территорий.

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