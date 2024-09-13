Она дала концерт перед военнослужащими

Оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Она дала концерт перед военнослужащими и пожелала бойцам вернуться домой с победой.

"Я сегодня еще раз поняла, насколько я люблю свою страну и горжусь своей страной. Здесь нет никакой болтовни, нет никакого обмана. И лишний раз я убедилась в том, насколько все по-настоящему и по-честному происходит у нас в стране", – сказала Маргарита Суханкина (цитата по АГН "Москва").

В Москве в Едином центре новобранцы проходят медкомиссию и подписывают необходимые документы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.

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