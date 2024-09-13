Вашингтон попросил Киев "эффективно" использовать ATACMS для ударов вглубь России

Белый дом удовлетворит, в частности, удар по кораблям ВМФ в Крыму

Ракет большой дальности у Пентагона не так уж много. Поэтому Вашингтон просит Киев использовать американские ATACMS для ударов вглубь России "максимально эффективно", приводит полученную от источника информацию телеканал CNN.

Авторы материала отмечают, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает такие цели для ударов, как Крым. Примером эффективного использования ракет ATACMS, как считают в Белом доме, стал бы удар по кораблям ВМФ России у берегов полуострова.

Вооруженным силам Украины не следует рассеивать силы и направлять ракеты на разрозненные цели в России – именно это пытаются объяснить США украинским властям. В Вашингтоне подчеркивают, что такие удары не имеют стратегической ценности.

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