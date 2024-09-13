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Вашингтон попросил Киев "эффективно" использовать ATACMS для ударов вглубь России

17:29
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Белый дом удовлетворит, в частности, удар по кораблям ВМФ в Крыму

Ракет большой дальности у Пентагона не так уж много. Поэтому Вашингтон просит Киев использовать американские ATACMS для ударов вглубь России "максимально эффективно", приводит полученную от источника информацию телеканал CNN.

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Авторы материала отмечают, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает такие цели для ударов, как Крым. Примером эффективного использования ракет ATACMS, как считают в Белом доме, стал бы удар по кораблям ВМФ России у берегов полуострова.

Вооруженным силам Украины не следует рассеивать силы и направлять ракеты на разрозненные цели в России – именно это пытаются объяснить США украинским властям. В Вашингтоне подчеркивают, что такие удары не имеют стратегической ценности.

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