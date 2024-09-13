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Зеленский пожаловался на сокращение поставок ракет HIMARS

17:51
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Киев получает этих боеприпасов в три раза меньше, чем раньше

ВСУ продолжают испытывать дефицит боеприпасов – в частности, артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Вдобавок США в последнее время в три раза сократили ежемесячные поставки Украине ракет к реактивным системам залпового огня HIMARS, утверждает Владимир Зеленский.

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Украинский президент заявил, что HIMARS очень помогали украинской армии. По словам Зеленского, в начале поставок и применения HIMARS ракет было втрое больше в месяц, чем сейчас.

В опубликованном в Telegram-канале обращении украинский лидер заявил, что ВСУ испытывает нехватку FPV-дронов, систем противовоздушной обороны и ракет к ним. По словам Зеленского, ПВО при норме в две ракеты стараются использовать одну.

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