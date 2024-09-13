Росгвардия показала задержание поджигателей релейных шкафов в Подмосковье

За преступление они получили 34 000 рублей

Кадры задержания поджигателей релейных шкафов возле железнодорожной станции "Храпуново" в Подмосковье опубликовала Росгвардия. Одного участника преступной группы сотрудники ОМОН поймали на улице, второго задержали в одном из жилых помещений.

Всего задержаны четверо молодых людей. Как рассказал один из задержанных, в мессенджере ему предложили за деньги поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге. Он предложил троим знакомым подзаработать, действуя по полученной от кураторов инструкции.

Злоумышленники ночью устроили поджог с помощью приобретенной зажигательной смеси. Преступление зафиксировали на камеру телефона и отправили видеоотчет заказчику. За свою акцию они получили от куратора 34 тысячи рублей.

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