ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Росгвардия показала задержание поджигателей релейных шкафов в Подмосковье

18:41
  • пятница
  • 13 сентября 2024

За преступление они получили 34 000 рублей

Кадры задержания поджигателей релейных шкафов возле железнодорожной станции "Храпуново" в Подмосковье опубликовала Росгвардия. Одного участника преступной группы сотрудники ОМОН поймали на улице, второго задержали в одном из жилых помещений.

Росгвардейцы уничтожили ударный дрон ВСУ под Курском
Бойцы Росгвардии находят и уничтожают группы диверсантов в приграничье

Всего задержаны четверо молодых людей. Как рассказал один из задержанных, в мессенджере ему предложили за деньги поджечь релейные шкафы на Московской железной дороге. Он предложил троим знакомым подзаработать, действуя по полученной от кураторов инструкции.

Злоумышленники ночью устроили поджог с помощью приобретенной зажигательной смеси. Преступление зафиксировали на камеру телефона и отправили видеоотчет заказчику. За свою акцию они получили от куратора 34 тысячи рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Задержание поджигателей релейных шкафов в Подмосковье
Задержание поджигателей релейных шкафов в Подмосковье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.