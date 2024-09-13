ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Соцслужбы Германии выяснили самую популярную специальность беженок с Украины

19:05
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Ранее канцлер ФРГ призвал украинских беженцев как можно скорее найти работу

Сотрудники социальной организации Neustart в Германии выяснили, что около 50% работниц борделей Берлина – украинки. Данные соцслужбы публикует немецкая газета Die Welt.

Украинские беженцы в Польше требуют выдать им загранпаспорта
Украинские беженцы вывели из себя Шольца своей ленью

По данным соцработников, женщины, которым они помогают в Берлине, в большинстве своем из Восточной Европы. Раньше это были гражданки Болгарии, Румынии и Венгрии, теперь к ним прибавились коллеги с Украины - сейчас в борделях их около 50%.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал украинских беженцев как можно скорее найти работу. По его словам, благодаря усилиям немецкого правительства количество трудоустроенных украинцев выросло за последнее время на 200 тысяч. При этом Шольц назвал нормальной ситуацию, в которой соискателям приходится соглашаться на должность с более низкой квалификацией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Беженцы с Украины
Беженцы с Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.