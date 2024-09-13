Соцслужбы Германии выяснили самую популярную специальность беженок с Украины

Ранее канцлер ФРГ призвал украинских беженцев как можно скорее найти работу

Сотрудники социальной организации Neustart в Германии выяснили, что около 50% работниц борделей Берлина – украинки. Данные соцслужбы публикует немецкая газета Die Welt.

По данным соцработников, женщины, которым они помогают в Берлине, в большинстве своем из Восточной Европы. Раньше это были гражданки Болгарии, Румынии и Венгрии, теперь к ним прибавились коллеги с Украины - сейчас в борделях их около 50%.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал украинских беженцев как можно скорее найти работу. По его словам, благодаря усилиям немецкого правительства количество трудоустроенных украинцев выросло за последнее время на 200 тысяч. При этом Шольц назвал нормальной ситуацию, в которой соискателям приходится соглашаться на должность с более низкой квалификацией.

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