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Небензя потребовал объяснений США, как их "Би-Зет" попал к ВСУ

19:33
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Единственное на планете производство химиката находится в США

Москва ждет разъяснений Вашингтона по поводу того, как химикат "Би-Зет" попал в руки украинским боевикам. Требование озвучил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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Российский дипломат напомнил, что на территории Соединенных Штатов сегодня расположено единственное на планете опытное производство "Би-Зет", передает РИА Новости. Американская сторона должна разъяснить, каким образом это вещество оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области России, заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Минобороны России в конце августа заявило, что с начала российской спецоперации на Украине зафиксировано более 400 случаев применения украинскими военными токсичных химических веществ. Как сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, ВСУ применяли Би-Зет, синильную кислоту, хлорциан, а также различные средства, используемые для разгона демонстраций.

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