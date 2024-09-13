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Киев оценил разрушения портовой инфраструктуры за время СВО

20:06
  • пятница
  • 13 сентября 2024

Поражено более 280 объектов

Киев оценил разрушения портовой инфраструктуры Украины за время специальной военной операции России.  Как заявил замминистра развития территорий Сергей Деркач, с начала СВО в портах страны поражено более 280 объектов.

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Украинский чиновник написал в соцети, что за время "полномасштабной войны" состоялось более пятидесяти атак ВС России с использованием ракет и дронов, передает РИА Новости. В результате уничтожено и повреждено не только более двухсот восьмидесяти объектов инфраструктуры, но и 17 гражданских судов, утверждает Деркач.

Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, будто по судну, перевозившему пшеницу в Египет, был нанесен удар сразу после того, как оно покинуло украинские воды. По его словам, по сухогрузу под флагом островов Сент-Китс и Невис ударила крылатая ракета Х-22, судно получило повреждения, но экипаж не пострадал.

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