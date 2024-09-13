Киев оценил разрушения портовой инфраструктуры за время СВО

Поражено более 280 объектов

Киев оценил разрушения портовой инфраструктуры Украины за время специальной военной операции России. Как заявил замминистра развития территорий Сергей Деркач, с начала СВО в портах страны поражено более 280 объектов.

Украинский чиновник написал в соцети, что за время "полномасштабной войны" состоялось более пятидесяти атак ВС России с использованием ракет и дронов, передает РИА Новости. В результате уничтожено и повреждено не только более двухсот восьмидесяти объектов инфраструктуры, но и 17 гражданских судов, утверждает Деркач.

Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, будто по судну, перевозившему пшеницу в Египет, был нанесен удар сразу после того, как оно покинуло украинские воды. По его словам, по сухогрузу под флагом островов Сент-Китс и Невис ударила крылатая ракета Х-22, судно получило повреждения, но экипаж не пострадал.

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