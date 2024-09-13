Певец сел за руль в нетрезвом виде.

Певца Джастина Тимберлейка приговорили к общественным работам. В соответствии с решением, которое вынес окружной судья американского штата Нью-Йорк, артист должен отработать 25 часов в некоммерческой организации за вождение в нетрезвом виде.

По данным агентства Associated Press, помимо этого Тимберлейк обязан заплатить штраф в размере 500 долларов - с доплатой 260 долларов. А еще публично извиниться и рассказать об опасности нетрезвого вождения.

С последним заданием певец успешно справился. Выйдя из здания суда, Джастин заверил журналистов, что полностью осознал ошибочность своего поведения. Он призвал своих фанатов не повторять его ошибок. Если пришлось употребить алкоголь, надо вызвать такси, или попросить друга подвезти – возможностей множество, заявил артист.

Тимберлейка в последний раз задерживали за нетрезвое вождение совсем недавно, в июне. Обвинение грозило ему штрафом в 1000 долларов и годом тюрьмы, однако певец пошел на сделку со следствием и признал вину.

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