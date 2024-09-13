Основа – "формула мира" Зеленского

Украина формирует архитектуру мировой безопасности. С таким громким заявлением выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак утверждает, что усилия Украины направлены на справедливое завершение войны. После чего Киев будет играть одну из ключевых ролей в "формировании надежной архитектуры мировой безопасности".

Представитель киевского режима заверил, что "формула мира" Зеленского - единственный способ вернуть "истинный дух международного права". А чтобы обеспечить безопасность самой Украины, ее следует срочно принять в НАТО.

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