Спас раненых: стало известно о подвиге Константина Саморядова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры отваги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Старший сержант Константин Саморядов во время массированной атаки ВСУ прикрывал полевой медпункт, где оказывали помощь раненым. Из стрелкового оружия Константин уничтожил часть радикалов, удержав свой участок обороны, а после организовал эвакуацию пострадавших в безопасный район.

Ефрейтор Олег Баладинский обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков и, доложив командованию, открыл по врагу огонь из пулемёта. Олег ликвидировал нескольких неонацистов и, несмотря на превосходящие силы противника, сумел продержаться до подхода подкрепления, сообщает "ТВ Центр".

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