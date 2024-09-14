Армия России освободила за неделю 18 населённых пунктов

Продолжается зачистка в курском приграничье

Армия России за неделю освободила 18 населённых пунктов – восемь в зоне спецоперации и десять в Курской области. Кроме того, эффективными были и групповые удары по тылам противника, сообщает "ТВ Центр".

Надёжный щит российским подразделениям от угроз с воздуха обеспечивают расчеты ЗРК "Тор" группировки "Запад". В этот раз зенитчики засекли вражеский разведывательный дрон типа "Валькирия", который собирал данные о дислокации наших войск для нанесения удара. Ракетой с расстояния десяти километров беспилотник неприятеля был уничтожен.

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