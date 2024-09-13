Бананы с кокаином появились на прилавках магазинов во Франции

Наркоторговцы ошиблись адресом

Необычный товар поступил в некоторые магазины крупного французского ритейлера Grand Frais. В коробках с бананами обнаружилось в общей сложности около 50 килограммов кокаина, сообщило издание Parisien.

Коробки с фруктами, скрывающие десятки килограммов кокаина, были доставлены в разные регионы по всей стране. Наркотик был обнаружен, в частности, в департаменте Сона и Луара, в Кот-д'Ор, Ду и в Бургундии-Франш-Конте.

Администрация магазинов поспешила сообщить о находке в полицию. Расследованием занялось Управление по борьбе с наркотиками Дижона. Следователи установили, что транспортная компания не имеет отношения к наркотикам. Покупателей заверили, что бананы не были в прямом контакте с кокаином и их безопасно употреблять. Издание напоминает об аналогичном случае в конце мая в Кольмаре. На складе было обнаружено 250 килограммов кокаина, так же спрятанных в ящиках с фруктами.

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