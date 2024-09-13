США ввели санкции против Дмитрия Киселева

В списке также "Россия сегодня" и НКО "Евразия"

Соединенные Штаты расширили санкционный список. На сей раз Министерство финансов включило в него медиагруппу "Россия сегодня", а также ее генерального директора Дмитрия Киселева.

Власти США ввели санкции против российских СМИ еще 4 сентября. Тогда под ограничения попали медиагруппа "Россия сегодня" и принадлежащие ей РИА Новости, RT и Sputnik. Также санкции были введены против главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Теперь же Минфин выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой "Россия сегодня" до 13 ноября 2024 года.

В черном списке американского Минфина также оказались "ТВ-Новости" и НКО "Евразия". В пресс-релизе ведомства указано, что рестрикции также введены в отношении директора НКО "Евразия" Нелли Парутенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram