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США ввели санкции против Дмитрия Киселева

21:50
  • пятница
  • 13 сентября 2024

В списке также "Россия сегодня" и НКО "Евразия"

Соединенные Штаты расширили санкционный список. На сей раз Министерство финансов включило в него медиагруппу "Россия сегодня", а также ее генерального директора Дмитрия Киселева.

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Власти США ввели санкции против российских СМИ еще 4 сентября. Тогда под ограничения попали медиагруппа "Россия сегодня" и принадлежащие ей РИА Новости, RT и Sputnik. Также санкции были введены против главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Теперь же Минфин выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой "Россия сегодня" до 13 ноября 2024 года.

В черном списке американского Минфина также оказались "ТВ-Новости" и НКО "Евразия". В пресс-релизе ведомства указано, что рестрикции также введены в отношении директора НКО "Евразия" Нелли Парутенко.

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