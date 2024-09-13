Захарова прокомментировала заявление Блинкена об RT

Она предложила воспринимать его действия как блокчейн

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он объявил, что страны Запада, в числе которых США, Великобритания и Канада, запускают дипломатическую кампанию против телеканала.

На это заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Он призвала относиться к действиям главы американского Госдепа как к блокчейну, передает РИА Новости.

Кроме того, стало известно, что американский Минфин объявил о введении санкций против "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева.

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