В Белом доме призвали не ожидать заявлений о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ

Изменений в политике США нет

Белый дом не ожидает заявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет для ударов вглубь РФ по итогам встречи Джо Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отвечая на сответствующий вопрос, она отметила, что "изменения в политике нет".

12 сентября Владимир Путин заявил, что решение Запада о снятии ограничений на дальние удары ВСУ вглубь РФ будет означать прямое участие НАТО в боевых действиях на Украине.

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