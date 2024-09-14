Белый дом не сообщил о решении одобрить удары ВСУ западным оружием вглубь РФ

После встречи Байдена и Стармера США не делали заявлений об ударах по РФ

Белый дом по итогам встречи Байдена и Стармера не сообщил о решении США снять ограничения на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ. Это следует из документа, опубликованного Белым домом в субботу, 14 сентября.

13 сентября Джон Кирби заявил, что Штаты серьёзно восприняли слова Путина о последствиях такого решения. Он отметил, что заявления об ударах по РФ после встречи президента США и премьер-министра Великобритании не ожидалось. Об этом также заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что "изменения в политике нет".

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