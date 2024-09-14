CNN: на улицах Италии появились плакаты с пророссийскими лозунгами

Рекламные щиты в поддержку РФ замечены даже в столице

Сотни пророссийских плакатов появились на улицах Италии. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил телеканал CNN.

Рекламные щиты с изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов можно встретить даже в Риме. Надписи на плакатах гласят: "Денег на оружие для Украины и Израиля больше нет. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".

Посольство Украины в Италии назвало происходящее "наглостью российской пропаганды", но местные правоохранители признают, что плакаты не нарушают закон.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram