ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

CNN: на улицах Италии появились плакаты с пророссийскими лозунгами

05:25
  • суббота
  • 14 сентября 2024

Рекламные щиты в поддержку РФ замечены даже в столице

Сотни пророссийских плакатов появились на улицах Италии. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил телеканал CNN.

Рекламные щиты с изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов можно встретить даже в Риме. Надписи на плакатах гласят: "Денег на оружие для Украины и Израиля больше нет. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну".

Посольство Украины в Италии назвало происходящее "наглостью российской пропаганды", но местные правоохранители признают, что плакаты не нарушают закон.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.