Семён Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из списка иноагентов

Дата рассмотрения жалобы не назначена

Семён Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена. По данным ведомства, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и негативно отзывался о гражданах России.

В прошлом году Слепаков исполнил исковерканную версию песни SHAMAN "Я РУССКИЙ", в тексте которой отрёкся "от крови отца" и заявил, что ему "всё духовное чуждо". На данный момент артист проживает в Израиле.

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