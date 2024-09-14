Об этом сказал представитель России

Дискуссии вокруг снятия ограничений на удары дальнобойными ракетами по России не должны вводить в заблуждение. Страны НАТО уже вовлечены в украинский конфликт. Об этом на заседании Совета безопасности заявил наш постоянный представитель при ООН.

Василий Небензя подчеркнул: без участия западных кураторов ВСУ не смогли бы осуществить вторжение в Курскую область и вообще продолжать боевые действия. Применение Украиной дальнобойного оружия по территории России принципиально не изменит отношений Москвы и Киева. Однако страны коллективного Запада подошли к самой опасной черте.

"Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими для западных агрессоров последствиями", - сказал дипломат.

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