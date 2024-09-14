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Лучшим артиллеристам в зоне СВО вручили высокие награды

10:12
  • суббота
  • 14 сентября 2024

Бойцы уничтожают вражескую технику

Государственные награды вблизи линии боевого соприкосновения получил расчёт орудия Д-30 группировки войск "Днепр", сообщает "ТВ Центр".

Артиллеристы выполняют боевые задачи в Запорожской области и давно перестали считать количество уничтоженных вражеских целей - их десятки. 

В расчёте -  добровольцы, позже они планируют продолжить службу по контракту.  Командир орудия отмечен медалью "За отвагу".

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