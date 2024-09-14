Лучшим артиллеристам в зоне СВО вручили высокие награды

Бойцы уничтожают вражескую технику
Государственные награды вблизи линии боевого соприкосновения получил расчёт орудия Д-30 группировки войск "Днепр", сообщает "ТВ Центр".
Артиллеристы выполняют боевые задачи в Запорожской области и давно перестали считать количество уничтоженных вражеских целей - их десятки.
В расчёте - добровольцы, позже они планируют продолжить службу по контракту. Командир орудия отмечен медалью "За отвагу".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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