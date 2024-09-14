Лучшим артиллеристам в зоне СВО вручили высокие награды

Бойцы уничтожают вражескую технику

Государственные награды вблизи линии боевого соприкосновения получил расчёт орудия Д-30 группировки войск "Днепр", сообщает "ТВ Центр".

Артиллеристы выполняют боевые задачи в Запорожской области и давно перестали считать количество уничтоженных вражеских целей - их десятки.

В расчёте - добровольцы, позже они планируют продолжить службу по контракту. Командир орудия отмечен медалью "За отвагу".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram