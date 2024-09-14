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Российские войска приближаются к Покровску

11:47
  • суббота
  • 14 сентября 2024

Противник отступает

В зоне спецоперации российские войска развивают наступление на покровском участке фронта. Точными ударами авиация пресекает попытки националистов подвезти подкрепления. Главный мост, по которому подвозили в Покровск резервы, лишился сразу двух пролётов. И ремонту в обозримом будущем не подлежит.

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А на территории курского приграничья подразделения "Северной" группировки за неделю ликвидировали свыше трёх тысяч радикалов. Самое активное участие в освобождении приграничных районов, помимо армейских подразделений, принимает Росгвардия, бойцы ликвидируют противника из переносных противотанковых установок.

За неделю группировка "Север" уничтожила более трёх тысяч националистов, 25 танков, 106 броневиков и 26 артиллерийских орудий противника. На фоне таких потерь среди боевиков всё больше тех, кто добровольно прекращает сопротивление и сдаётся в плен.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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