Собянин рассказал о популярности библиотек у молодёжи

Молодые люди любят поработать в тишине

Жители столицы в возрасте от 18 до 35 лет составили почти треть от общего числа посетителей библиотек в текущем году. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Он подчеркнул: молодёжь привлекает возможность поработать в тишине, обсудить книги, послушать лекции или музыку. Столичные библиотеки - современные и многофункциональные, там регулярно проходят концерты, интеллектуальные вечера, поэтические встречи, мастер-классы.

Кроме того, они стали технологичными. Выбрать и забронировать любую книгу можно, не выходя из дома, через сервис "Библиотеки Москвы".

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