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Иностранные журналисты собрались в Москве на медиасаммит БРИКС

12:08
  • суббота
  • 14 сентября 2024

Приехали представители 45 стран

В Москве открылся медиасаммит БРИКС. В нём участвуют руководители и представители более 60 ведущих СМИ из 45 государств, сообщает "ТВ Центр".
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Это страны-члены и кандидаты на вступление в объединение, а также журналисты из Европы, Южной Кореи, Японии и Израиля. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Его главная тема - роль медиа в многополярном мире. В рамках панельных дискуссий эксперты обменяются мнениями по самым актуальным вопросам современной повестки дня, обсудят механизмы взаимодействия медиасообщества.

"Страны глобального юга в унисон выступают за проведение суверенной политики. И мы с вами не нуждаемся в единоличном лидерстве отдельной страны. Но руководители наших стран и мы, как руководители СМИ своих стран, нуждаемся в координации своих действий в целях построения нового справедливого миропорядка", - заявил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

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