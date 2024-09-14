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Игра с огнём: Запад пожалеет о повышении ставок в украинском конфликте

13:32
  • суббота
  • 14 сентября 2024

К предупреждению российского лидера стоит отнестись серьёзно

Стоит ли пересекать последнюю черту в противостоянии с Москвой, обсудили в Вашингтоне президент США и премьер-министр Великобритании. Несмотря на надежды Киева, по итогам переговоров громких заявлений не прозвучало. Вопрос о снятии ограничений для ударов по России дальнобойным западным оружием отложен. В СМИ связывают это с последними заявлениями Владимира Путина.

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Атаковать президента США вопросами касательно применения американских дальнобойных ракет по объектам в глубине России репортёры начинают с ходу. Байден даже не успевает поприветствовать британского премьера, что предполагает дипломатический протокол. И это явно выводит Джо из себя.

По итогу переговоров не прозвучало конкретных заявлений. Ни от Байдена, ни от британского премьера. На пресс-конференции после переговоров с президентом США от Кира Стармера следуют лишь расплывчатый комментарий о том, что встреча была не для принятия какого-то конкретного решения.

При этом британская "Гардиан" сообщает, что решение якобы уже принято, однако Вашингтон и Лондон пока не готовы объявить об этом официально. Многие американские эксперты и журналисты, не уверены в том, что удары западными дальнобойными ракетами вглубь России помогут Украине победить, зато эскалация гарантирована. И об этом президент Путин Запад предупредил, напомнив, что применение американских и британских дальнобойных ракет по территории России будет означать прямое участие этих стран в войне, и за этим последует соответствующий ответ, которого в США многие, действительно, опасаются.

Но мира в Вашингтоне явно не хотят, вероятно, в случае глобального конфликта рассчитывая отсидеться за океаном. Однако, напомнил российский посол в США Анатолий Антонов, сделать это вряд ли получится.

Что уж говорить про Европу, которая радом. И при этом лидеры большинства стран ЕС куда активнее, чем США требует начать наносить удары западными дальнобойными ракетами по территории России. И Вашингтон, пишет "Таймс", может благосклонно разрешить им это делать.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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