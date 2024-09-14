Москвичей пригласили на корейский фестиваль

Он проходит в Екатерининском парке

В Екатерининском парке Москвы жители и гости столицы могут познакомиться с одним из главных и любимых праздников народа Кореи - "Чусок". Дословно он переводится как "Осенний вечер", сообщает "ТВ Центр".

В этот день корейцы радуются богатому урожаю, встречаются с семьями и выражают уважение своим предкам. Посетителей фестиваля ждут выступления вокальных и танцевальных коллективов, традиционные обряды и игры, а также мастер-классы и выставка-ярмарка народных промыслов.

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