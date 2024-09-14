Москвичи активно участвуют в осеннем велофестивале

Велогонка проходит на западе столицы

Время испытать себя на выносливость: более полутора тысяч любителей спорта принимают сегодня участие в столичной велогонке "Москва".

Она впервые проходит по уникальному маршруту - Северо-Западной хорде. Стартовый городок организовали на Крылатской улице, сообщает "ТВ Центр".

Соревнование предусмотрено в двух форматах - групповая гонка для подготовленных участников на 90 километров, и любительские заезды на 30 и 60 километров.

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