Путин отметил вклад народов Дагестана в борьбу с терроризмом

А также подвиги в зоне спецоперации
Владимир Путин отметил подвиг ополченцев и добровольцев из Дагестана, отразивших нападение международных террористов, вторгшихся на территорию республики 25 лет назад.
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил вклад народов республики в отражение агрессии международного терроризма, а также сегодняшние подвиги в ходе СВО.
Глава государства убеждён, что, опираясь на вековые традиции дружбы и взаимопонимания, наши народы и впредь будут достойно решать ответственные задачи на благо Отечества.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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