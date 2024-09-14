Путин отметил вклад народов Дагестана в борьбу с терроризмом

А также подвиги в зоне спецоперации

Владимир Путин отметил подвиг ополченцев и добровольцев из Дагестана, отразивших нападение международных террористов, вторгшихся на территорию республики 25 лет назад.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил вклад народов республики в отражение агрессии международного терроризма, а также сегодняшние подвиги в ходе СВО.

Глава государства убеждён, что, опираясь на вековые традиции дружбы и взаимопонимания, наши народы и впредь будут достойно решать ответственные задачи на благо Отечества.

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