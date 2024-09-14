В Коломенском открылся казачий фестиваль

Москвичей приглашают на праздник

Фестиваль "Казачья станица Москва" открылся сегодня в музее- заповеднике "Коломенское". Мероприятие проходит уже в десятый раз.

Гости могут познакомиться с культурой и славными традициями российских казаков. В программе - турниры по рубке шашкой, а также показательные выступления по конной джигитовке - особому виду скачек, когда наездник выполняет акробатические трюки.

Кроме того, пройдёт конкурс казачьих творческих коллективов, в котором примут участие артисты более чем из 40 регионов России. А на главной сцене состоится большой концерт, сообщает "ТВ Центр".

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