И продолжает движение вперёд

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобождён населённый пункт Желанное Первое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

Также за сутки нанесены удары по местам базирования катеров сил специальных операций ВСУ и аэродромной инфраструктуре противника. Средствами ПО сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три авиабомбы Hammer и 53 беспилотника.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.

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