Собянин рассказал о модернизации медицинского оборудования в Москве

С начала года в медучреждения поставлено около 400 единиц техники

Более 370 единиц новейшей медицинской техники установили в московских стационарах и поликлиниках с начала года. Как сообщил сегодня Сергей Собянин на странице в социальной сети, в их числе: рентген-аппараты последнего поколения, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также аппараты УЗИ, включая портативные, которые помогают проводить высокоточные исследования прямо у постели больного.

Мэр отметил: поставщики обслуживают, и в случае необходимости, ремонтируют технику в течение всего жизненного цикла устройства. И добавил: модернизация оборудования в Москве идёт непрерывно.

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