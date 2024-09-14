Сильные ливни затопили центр Европы

Пострадали несколько стран

Во власти масштабных наводнений находятся почти все страны Центральной Европы. Шквалистый ветер и проливные дожди вторые сутки атакуют Чехию, Словакию, Хорватию, Венгрию и Польшу.

В Румынии жертвами стихии стали четыре человека. Из-за непрекращающихся ливней реки вышли из берегов и затопили огромные территории. Уровень воды в ряде городов поднялся почти на два метра.

В соседней Молдавии - такая же картина в Кишинёве. Масштабная эвакуация начинается в Чехии. В правительстве призвали жителей готовиться к наихудшему развитию ситуации.

В состоянии повышенной готовности - сто тысяч пожарных. Пик наводнений ожидается завтра. Штормовой ветер и большая вода придут также в Германию и Австрию, сообщает "ТВ Центр".

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