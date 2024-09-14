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Москвичи массово сдают нормы ГТО

14:49
  • суббота
  • 14 сентября 2024

В столице проходит форум "Готов к труду и обороне"

ХХ физкультурно-спортивный форум под названием "Готов к труду и обороне" стартовал сегодня в столице. Он проходит в спорткомплексе "Москвич".

Более тысячи участников будут сдавать нормативы ГТО, а также продемонстрируют свои способности в командных соревнованиях по волейболу и баскетболу.

Организованы мастер-классы и подготовлена частная экспозиция атрибутики и значков ГТО. Продлится форум два дня, сообщает "ТВ Центр". 

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