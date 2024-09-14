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Освобождены захваченные в Курской области российские военные

13:38
  • суббота
  • 14 сентября 2024

Об этом сообщили в Минобороны

Из украинского плена вернулись 103 российских военнослужащих, захваченных в Курской области во время провокации ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Все военные сейчас находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая помощь. Посреднические услуги в освобождении оказали Объединённые Арабские Эмираты.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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