Собянин рассказал о развитии скоростных магистралей Москвы

Много работы и в Новой Москве

В Москве активно развивается дорожно-транспортная сеть. О большой работе на МСД рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

На южном направлении диаметра завершена установка пролётных строений основного хода эстакады через Варшавское шоссе. Также идут работы по соединению шестого и восьмого участков МСД с выездом на Бакинскую улицу. Там возведут три эстакады.

Также мэр рассказал о проектах в Новой Москве. Там почти готов первый участок дороги, которая станет частью трассы М-3 от Сосенок до Ямонтово. Ещё запланировано строительство и реконструкция около трёх километров дорог в юго-восточной части Краснопахорского района.

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