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Собянин рассказал о развитии скоростных магистралей Москвы

19:01
  • суббота
  • 14 сентября 2024

Много работы и в Новой Москве

В Москве активно развивается дорожно-транспортная сеть. О большой работе на МСД рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

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На южном направлении диаметра завершена установка пролётных строений основного хода эстакады через Варшавское шоссе. Также идут работы по соединению шестого и восьмого участков МСД с выездом на Бакинскую улицу. Там возведут три эстакады.

Также мэр рассказал о проектах в Новой Москве. Там почти готов первый участок дороги, которая станет частью трассы М-3 от Сосенок до Ямонтово. Ещё запланировано строительство и реконструкция около трёх километров дорог в юго-восточной части Краснопахорского района.

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