Освобождаются населённые пункты

Подразделения группировки войск "Север" продолжают наступление в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

За прошедшие сутки отражены пять контратак противника. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и автомобиль.

Кроме того, при поддержке авиации и артиллерии отражены пять попыток противника прорваться через границу. В этой локации противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.

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