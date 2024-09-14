В Москве зарегистрирован рекорд среднесуточной температуры

В столице по-летнему жарко

13 сентября в Москве был установлен абсолютный рекорд среднесуточной температуры – плюс 22,6 градуса.

Днём столбики термометров дошли до отместки в 27 градусов, с учётом ночной температуры среднесуточный показатель был выше самого жаркого июльского дня. Об этом сообщил АГН "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этом году осень в столичном регионе выдалась чрезвычайно сухой и тёплой. Последний дождь в Москве был 23 августа, ближайший ожидается в конце следующей недели.

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