В Москве зарегистрирован рекорд среднесуточной температуры

В столице по-летнему жарко
13 сентября в Москве был установлен абсолютный рекорд среднесуточной температуры – плюс 22,6 градуса.
Днём столбики термометров дошли до отместки в 27 градусов, с учётом ночной температуры среднесуточный показатель был выше самого жаркого июльского дня. Об этом сообщил АГН "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В этом году осень в столичном регионе выдалась чрезвычайно сухой и тёплой. Последний дождь в Москве был 23 августа, ближайший ожидается в конце следующей недели.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: