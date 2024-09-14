Жителей Подмосковья предупредили об опасности возникновения пожаров

Причина - жаркая и сухая погода

С 15 по 17 сентября в Московской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом жителей региона предупредил местный главк МЧС.

В ведомстве попросили граждан как можно меньше выходить на природу, быть осторожными с огнём, не разводить костры в лесах и на торфяниках, не жечь мусор.

В этом году осень в столичном регионе выдалась чрезвычайно сухой и тёплой. Последний дождь в Москве был 23 августа, ближайший ожидается в конце следующей недели.

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