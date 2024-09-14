Названо число страдающих ожирением россиян

Из-за лишнего веса возникают болезни
Около 40 миллионов человек в России страдают ожирением. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ожирение становится триггером для других опасных заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другие. Решение проблемы – профилактика, указал глава Минздрава.
Наибольший рост количества страдающих ожирением, по данным Росстата, фиксируется у подростков, в возрастной группе от 15 до 17 лет, передаёт ТАСС.
Основные причины возникновения ожирения – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гормональные нарушения.
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