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Названо число страдающих ожирением россиян

20:51
  • суббота
  • 14 сентября 2024

Из-за лишнего веса возникают болезни

Около 40 миллионов человек в России страдают ожирением. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Ожирение становится триггером для других опасных заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другие. Решение проблемы – профилактика, указал глава Минздрава.

Наибольший рост количества страдающих ожирением, по данным Росстата, фиксируется у подростков, в возрастной группе от 15 до 17 лет, передаёт ТАСС.

Основные причины возникновения ожирения – неправильное питание, малоподвижный образ жизни, гормональные нарушения.

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