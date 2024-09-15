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Группировка "Центр" продвигается вглубь обороны ВСУ

11:44
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Продолжается наступление Армии России

Подразделения "Центральной" группировки развивают наступление, продвигаясь вглубь обороны противника. За сутки отражены три попытки радикалов перейти в контратаку, уничтожено свыше 500 боевиков.

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На донецком участке фронта операторы разведывательных беспилотников обнаружили в заброшенном здании снайперскую позицию радикалов. Благодаря профессионализму нашим бойцам удалось обойти системы радиоэлектронной борьбы и точным попаданием уничтожить противника.

Расчёты БПЛА оказывают поддержку нашей пехоте и на северском направлении. Получив координаты опорного пункта националистов, противника подавили ударами дронов. Затем в бой пошла штурмовая группа. В результате часть вражеского подразделения была уничтожена, остальные сдались в плен, сообщает "ТВ Центр".

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