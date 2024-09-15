Стали известны детали подвига рядового Кузнецова

Он сбил беспилотник противника

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Гвардии сержант Сергей Куренёв с расчётом боевой машины РСЗО пресёк попытку радикалов атаковать наши позиции с фланга. Прицельным залпом резервы врага были уничтожены, и российские подразделения заняли новые, более выгодные рубежи.

Гвардии рядовой Руслан Кузнецов обнаружил беспилотник неприятеля, летевший в сторону наших позиций и метким выстрелом из штатного оружия сбил украинский дрон, лишив ВСУ возможности вести воздушную разведку, сообщает "ТВ Центр".

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