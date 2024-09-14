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Путин обратился к участникам вечера по случаю 120-летия ТАСС

19:55
  • суббота
  • 14 сентября 2024

Информационное агентство отмечает юбилей

Владимир Путин уверен, что сейчас особенно важно защищать в мире подлинную свободу слова. Об этом президент сказал в видеообращении к гостям торжественного вечера по случаю 120-летия ТАСС, среди которых есть участники медиасаммита БРИКС.

Само название ТАСС давно стало легендарным. Это бренд, который известен всему миру и отождествляется с точностью, достоверностью и надёжностью информации. ТАСС и сегодня сохраняет преемственность лучших традиций, является настоящей кузницей кадров для новых поколений журналистов, динамично развивается – так, как того требует современная цифровая эпоха.

Глава государства также обратился к участникам медиасаммита БРИКС, который начал работу в Москве.

Рад приветствовать и пожелать плодотворной работы участникам медиасаммита БРИКС, который начал свою работу в Москве. Такое международное взаимодействие служит общим целям. Сейчас, когда идёт сложный процесс формирования многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации. Подлинную свободу слова, которая, отражая разные мнения, позволяет искать компромиссы и общие подходы к решению мировых проблем.

Путин обратил внимание, что страны БРИКС активно взаимодействуют во всех сферах, включая информационную, разделяют ценности равноправного, действительно справедливого мироустройства.

В Москве открылся медиасаммит БРИКС. В нём участвуют руководители и представители более 60 ведущих СМИ из 45 государств. Главная тема встречи - роль медиа в многополярном мире.

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