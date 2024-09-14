Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью двух бойцов ЮВО

Министр будет лично контролировать расследование

Министр обороны Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными "Эрнест" и "Гудвин" 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа.

Как сообщается в Telegram-канале военного ведомства, глава Минобороны поставил это поручение на личный контроль.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram