Путин назначил участника СВО Орлова председателем правления "Движения Первых"

Орлов также воевал в Сирии

35-летний участник специальной военной операции Артур Орлов назначен президентом главой правления "Движения первых". Это следует из указа Владимира Путина.

Орлов служит с 2006 года. Он был участником боевых действий в Сирии в 2016 году и в зоне СВО с 2022 года. Удостоен звания Героя России.

Российское движение детей и молодёжи "Движение Первых" создано 20 июля 2022 года для воспитания, организации досуга подростков, и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

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