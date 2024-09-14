ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перепуганный Шольц прислушался к словам Путина

21:14
  • суббота
  • 14 сентября 2024

И сделал заявление по поводу ударов вглубь России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не разрешит режиму Зеленского бить вглубь России немецким оружием. Причём, политик особо подчеркнул, что не изменит своего решения под давлением партнёров по НАТО.
В Бундестаге осудили Шольца из-за Украины

Также Шольц исключил поставки Украине дальнобойного оружия в будущем, потому что это приведёт к эскалации конфликта.  "Я сказал "нет" этому", - отметил Шольц. Его слова приводит агентство DPA.

Очевидно, что канцлер сделал это заявление не просто так. На этой неделе обострилась дискуссия по поводу разрешения Украине наносить удары западными ракетами по территории России.

Комментируя такое возможное решение, которое могли принять или уже приняли Вашингтон и Лондон, российский лидер дал понять, что Москва не оставит без ответа действия Киева и его союзников. Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых западными странами угроз. Прямое участие стран Запада в этом противостоянии меняет его суть, заявил Владимир Путин.

Олаф Шольц и раньше вёл себя осторожно, опасаясь последствий за принятые решения. Несмотря на то, что Берлин передал Киеву танки и другую бронетехнику, дальнобойные ракеты "Таурус" посылать на Украину Шольц испугался. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.