Перепуганный Шольц прислушался к словам Путина

И сделал заявление по поводу ударов вглубь России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не разрешит режиму Зеленского бить вглубь России немецким оружием. Причём, политик особо подчеркнул, что не изменит своего решения под давлением партнёров по НАТО.

Также Шольц исключил поставки Украине дальнобойного оружия в будущем, потому что это приведёт к эскалации конфликта. "Я сказал "нет" этому", - отметил Шольц. Его слова приводит агентство DPA.

Очевидно, что канцлер сделал это заявление не просто так. На этой неделе обострилась дискуссия по поводу разрешения Украине наносить удары западными ракетами по территории России.

Комментируя такое возможное решение, которое могли принять или уже приняли Вашингтон и Лондон, российский лидер дал понять, что Москва не оставит без ответа действия Киева и его союзников. Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых западными странами угроз. Прямое участие стран Запада в этом противостоянии меняет его суть, заявил Владимир Путин.

Олаф Шольц и раньше вёл себя осторожно, опасаясь последствий за принятые решения. Несмотря на то, что Берлин передал Киеву танки и другую бронетехнику, дальнобойные ракеты "Таурус" посылать на Украину Шольц испугался.

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