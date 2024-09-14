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Шольц призвал провести непредвзятое расследование подрывов "Северных потоков"

23:35
  • суббота
  • 14 сентября 2024

Канцлер ФРГ пообещал привлечь всех виновных к ответственности

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести непредвзятое расследование взрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом в субботу, 14 сентября, он заявил в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау.

"Это был террористический акт <...> И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать, к ответственности в Германии. Вы можете на это положиться, мы никому не дадим пощады", — приводит слова Шольца агентство DPA.

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