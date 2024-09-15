ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский хочет лично просить Байдена разрешить Киеву удары по россии

02:19
  • воскресенье
  • 15 сентября 2024

Он отправится в Вашингтон в ближайшие недели

Зеленский планирует посетить США, чтобы лично уговорить Байдена разрешить ВСУ удары западным оружием вглубь РФ. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщила немецкая газета Bild.

Как отмечает издание, "у Украины остался один последний шанс", чтобы добиться поддержки Штатов. С этой целью Зеленский намерен в ближайшие недели отправиться в Вашингтон.

Белый дом по итогам встречи Байдена и Стармера 14 сентября не сообщил о решении США снять ограничения на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.