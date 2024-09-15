Зеленский хочет лично просить Байдена разрешить Киеву удары по россии

Он отправится в Вашингтон в ближайшие недели

Зеленский планирует посетить США, чтобы лично уговорить Байдена разрешить ВСУ удары западным оружием вглубь РФ. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщила немецкая газета Bild.

Как отмечает издание, "у Украины остался один последний шанс", чтобы добиться поддержки Штатов. С этой целью Зеленский намерен в ближайшие недели отправиться в Вашингтон.

Белый дом по итогам встречи Байдена и Стармера 14 сентября не сообщил о решении США снять ограничения на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ.

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