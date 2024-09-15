Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена

Певица Земфира Рамазанова* (признана иноагентом на территории РФ) обжаловала в Верховном суде отказ исключить её из списка иностранных агентов, дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили ТАСС в инстанции.

Минюст включил певицу в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Её адвокат настаивал, что решение "носит дискриминационный характер". Сама Земфира заявляла, что никогда не получала иностранное финансирование.

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